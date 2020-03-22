0
14:57
Денис Мантуров посоветовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней
11:31
В мире сохраняется рост заражений коронавирусом
10:23
О школьном дистанционном обучении в эфире ПАИ-live расскажет Александр Седунов
10:15
Началась подготовка к проектированию исторического парка «Россия — моя история» в Пскове
19:28
«Самочувствие удовлетворительное, все под контролем»: Михаил Ведерников рассказал о дистанционном руководстве Псковской областью
18:21
Эмилии Кларк не понравился финал «Игры престолов»
16:12
Михаил Ведерников поблагодарил возвращавшегося из Сербии рейсом Москва — Псков пассажира за честность
Еще новости
Общество

Дополнительные инфекционные боксы построят в ряде регионов России

Дополнительные инфекционные боксы построят в ряде регионов России в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Об сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», - пояснил Марат Хуснуллин.

Для носителей коронавируса в Пскове подготовлены боксы в инфекционной больнице. В Островском районе в санатории «Гороховое озеро» созданы койки для лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.

Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Денис Мантуров посоветовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней Дополнительные инфекционные боксы построят в ряде регионов России ОЭЗ «Моглино»: Предприняты все меры для непрерывной работы резидентов в условиях распространения коронавируса В мире сохраняется рост заражений коронавирусом Ложноположительным результат теста на коронавирус оказался у мальчика из детского сада «Ягодка» в Пскове О школьном дистанционном обучении в эфире ПАИ-live расскажет Александр Седунов Денис Мацуев провел онлайн-концерт в Московской филармонии Почти 800 человек умерли за сутки от коронавируса в Италии В Псковской области выявлены 6 предположительно инфицированных коронавирусом У принудительно помещенной под наблюдение медиков пожилой псковички нашли коронавирус
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Денис Мантуров посоветовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней
22 марта 2020
Денис Мантуров посоветовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней
В мире сохраняется рост заражений коронавирусом
22 марта 2020
В мире сохраняется рост заражений коронавирусом
О школьном дистанционном обучении в эфире ПАИ-live расскажет Александр Седунов
22 марта 2020
О школьном дистанционном обучении в эфире ПАИ-live расскажет Александр Седунов
Началась подготовка к проектированию исторического парка «Россия — моя история» в Пскове
22 марта 2020
Началась подготовка к проектированию исторического парка «Россия — моя история» в Пскове
«Самочувствие удовлетворительное, все под контролем»: Михаил Ведерников рассказал о дистанционном руководстве Псковской областью
21 марта 2020
«Самочувствие удовлетворительное, все под контролем»: Михаил Ведерников рассказал о дистанционном руководстве Псковской областью
Эмилии Кларк не понравился финал «Игры престолов»
21 марта 2020
Эмилии Кларк не понравился финал «Игры престолов»
Михаил Ведерников поблагодарил возвращавшегося из Сербии рейсом Москва — Псков пассажира за честность
21 марта 2020
Михаил Ведерников поблагодарил возвращавшегося из Сербии рейсом Москва — Псков пассажира за честность
В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких
21 марта 2020
В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких 1

Идет загрузка...