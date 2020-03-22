Дополнительные инфекционные боксы построят в ряде регионов России

14:21, 22 марта 2020, ПАИ

Дополнительные инфекционные боксы построят в ряде регионов России в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Об сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», - пояснил Марат Хуснуллин.

Для носителей коронавируса в Пскове подготовлены боксы в инфекционной больнице. В Островском районе в санатории «Гороховое озеро» созданы койки для лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.

Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.