В Пскове помолились о спасении от эпидемии коронавируса
В подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Пскове (улица Некрасова, 33) отслужили молебен о спасении от коронавирусной инфекции, сообщили Псковскому агентству информации в подворье.
Молебен провел настоятель подворья Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий вместе с братией и прихожанами. Также состоялся крестный ход вокруг храмов подворья.
20 марта митрополит Псковский и Порховский Тихон рекомендовал воздержаться от поездок в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.