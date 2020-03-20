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Общество

Митрополит Тихон призвал воздержаться от поездок в Псково-Печерский монастырь (ВИДЕО)

Митрополит Псковский и Порховский Тихон. Фото пресс-службы Псковской епархии

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к православным верующим с видеообращением, в котором рекомендовал воздержаться от поездок в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Видеозапись опубликована в группе паломников обители в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие братья и сестры, друзья Псково-Печерского монастыря, наши паломники, обращаюсь к вам с необычной просьбой, но очень убедительной, - начал митрополит. – Пожалуйста, до 12 апреля воздержитесь от поездок в Псково-Печерский монастырь. Помолитесь за нас дома. К сожалению, в Псковской области обнаружено моровое поветрие [коронавирус], о котором мы все знаем, и санитарные службы просят как можно серьезнее ограничить сейчас поток и паломнических, и с государственной стороны туристических экскурсий. Поэтому все паломнические поездки сейчас приостановлены».

Владыка выразил надежду, что паломники с пониманием отнесутся к принятым мерам. «Богослужения в монастыре не останавливаются, не прекращаются. Будем молиться все вместе о том, чтобы благополучно без потерь перейти это особое великопостное испытание», – добавил митрополит Тихон.

19 марта было объявлено о прекращении паломнических и туристических экскурсий в Псково-Печерский монастырь.

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