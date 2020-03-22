Полицейские обнародовали фотографии с места наезда автомобиля на женщину в Дно

15:49, 22 марта 2020, ПАИ

УМВД России по Псковской области предоставило Псковскому агентству информации фотографии с места наезда автомобиля на 58-летнюю женщину в городе Дно. Пешеход от полученных травм скончалась в Порховской центральной районной больнице.

ДТП произошло 20 марта около 23:00 в тот момент, когда женщина переходила проезжую часть.

За рулем автомобиля находился 21-летний водитель. Он был в трезвом состоянии.

В настоящее время следственные органы проводят проверку, добавили в ведомстве.