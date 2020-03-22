Минкультуры рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность
Министерство культуры России рекомендует кинотеатрам приостановить функционирование для посетителей с 23 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, соответствующий приказ подписан министром культуры России Ольгой Любимовой.
Такие меры вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Аналогичные меры были введены в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств.
Документ уже довели до органов исполнительной власти регионов, а также органов местного самоуправления в сфере культуры.
С 19 марта во всех регионах введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удалённый режим работы.