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Общество

Минстрой РФ планирует изменить правила оплаты услуг ЖКХ

В России планируется изменить систему расчета оплаты жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект Минстрой представит в марте в правительстве, а в сентябре – в Госдуме, пишет газета «Известия».

Готовящийся закон наделит исполнительную власть субъектов России правом по согласованию с Минстроем выбирать «вариативную систему» оплаты за коммунальные ресурсы по содержанию подъездов, дворов, лифтов и подвалов. 

Принятие данного закона даст возможность устанавливать индивидуальный для региона порядок расчета расходов граждан и организаций, управляющих многоквартирными домами. По мнению депутатов Госдумы, нововведение приведет к снижению цены и повышению качества услуг.

В настоящее время в регионах действует система расчета, введенная еще в 2017 году. Согласно постановлению правительства, расчет по единой схеме производится по инициативе уполномоченных органов, ресурсоснабжающих организаций, а также управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных организаций. Согласования с Минстроем для этого не требуется.

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