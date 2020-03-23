Пьяный водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе (ФОТО)

09:03, 23 марта 2020, ПАИ

22 марта около 16:45 в Новосокольническом районе на 11-ом километре трассы Великие Луки - Новосокольники 41-летний местный житель ехал за рулём ВАЗ-2112. Он не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина в результате ДТП получил закрытый перелом предплечья, однако госпитализация ему не потребовалась.

Установлено, что водитель в момент дорожно-транспортного происшествия был пьян. Проводится проверка.