Псковско-Чудское озеро входит в десятку лучших озер России
Псковско-Чудское озеро входит в десятку лучших озер России, сообщает ТурСтат.
В первую десятку озер России входят озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии, Ладожское озеро в Ленинградской области и Карелии, Селигер в Тверской области, Большое Яровое в Алтайском крае, Онежское озеро в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, Банное (Якты-Куль) в Башкирии, озеро Чаны в Новосибирской области, Ильмень в Новгородской области, Белое озеро в Вологодской области и Псковско-Чудское озеро в Псковской области.
В тройке самых посещаемых российских озёр - Байкал, Ладога и Селигер.