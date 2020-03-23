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Общество

Псковско-Чудское озеро входит в десятку лучших озер России

Псковско-Чудское озеро входит в десятку лучших озер России, сообщает ТурСтат.

В первую десятку озер России входят озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии, Ладожское озеро в Ленинградской области и Карелии, Селигер в Тверской области, Большое Яровое в Алтайском крае, Онежское озеро в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, Банное (Якты-Куль) в Башкирии, озеро Чаны в Новосибирской области, Ильмень в Новгородской области, Белое озеро в Вологодской области и Псковско-Чудское озеро в Псковской области. 

В тройке самых посещаемых российских озёр - Байкал, Ладога и Селигер.

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