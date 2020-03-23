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Жилой дом и гараж с автомобилем сгорели в Островском районе

В деревне Трушки Островского района сгорели жилой дом и гараж с автомобилем Volkswagen Golf, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 22 марта в 23:25. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на кухне жилого дома.

Кроме того, 21 марта в 23:10 произошёл пожар в Пскове на улице Советской армии, 64. В железобетонном строении огнем повреждена кровля, выгорели изнутри два бытовых помещения. Причина – нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Ещё один пожар зафиксирован 21 марта в 22:20 деревне Цапелька Стругокрасненского района. В жилом доме огнем повреждена кровля, выгорела комната. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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