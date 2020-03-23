В Пскове не нашли нарушений в расположении пивного магазина в одном здании с детским садом

10:19, 23 марта 2020, ПАИ

Нарушений в расположении пивного магазина в одном здании с детским сад в Пскове не найдены. Ранее с жалобой на сайт губернатора обратилась местная жительница Елизавета Румянцева.

Она поинтересовалась, насколько законно расположение пивного магазина в Борисовичах рядом с дошкольным образовательным учреждением.

«Соседство детского сада по улице Пражская 8/12 с таким заведением считаю недопустимым», - добавила Елизавета Румянцева.

Ответ поступил от председателя комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева, который сослался на федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

По словам Андрея Михеева, расстояние от основного входа для посетителей образовательной организации до входа для посетителей объекта торговли или общественного питания должно быть не менее 50 метров. Находящиеся в одном здании детский сад «Малышок» и будущий объект торговли или общественного питания «Пивовароff» имеют между собой расстояние более 50 метров.

«Нарушений действующего законодательства в расположении объекта в настоящее время не усматривается», - добавил Андрей Михеев.