Как устроено дистанционное обучение в школах Псковской области расскажут в эфире ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

12:11, 23 марта 2020, ПАИ

Из-за ситуации с коронавирусом после досрочных весенних каникул с 23 марта в школах Псковской области начинается дистанционное обучение.

В 12:00 в прямом эфире ПАИ-live о том, каким образом будет работать дистанционное обучение, какой будет связь между учителями и учениками расскажет председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Руководитель ведомства также ответит на вопросы, поступившие по этой теме на горячую линию оперативного информационного центра (тел 8 800 444 10 41 и 299 003), предоставляющим оперативную информацию по борьбе с коронавирусом.

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