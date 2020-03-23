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Общество

Более 8 километров трассы Неелово - Кудина Гора – Печоры приведут в порядок благодаря БКАД

В 2020 году в Печорском районе запланирован ремонт автомобильной дороги Неелово - Кудина Гора – Печоры. Работы проведут в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонтом дороги будет заниматься компания ООО «ДорСтройСервис», которая стала победителем электронного аукциона. Сумма контракта составила 86,7 млн рублей.

В частности, рабочие проведут комплекс дорожных работ на участке протяженностью 8,3 км. В частности, восстановят водоотводные канавы, расчистят полосы отвода от кустарника, срежут асфальтобетонное покрытие методом холодного фрезерования, восстановят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и приведут в порядок водопропускные трубы.

Кроме того, пройдет ремонт автобусной остановки с обустройством пандуса, павильона, скамьи, урны и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Согласно контракту, работы закончатся до 14 августа 2020 года. Заказчик ремонта – ГБУ ПО «Псковавтодор».

Автомобильная дорога Неелово - Кудина Гора – Печоры относится к IV категории, ширина проезжей части составляет 6 метров, обочин – от 1,8 до 3,3 метров.

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