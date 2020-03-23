Завершился первый этап работ по уточнению участка границы между Псковской и Новгородской областями

11:04, 23 марта 2020, ПАИ

Завершился первый этап работ по уточнению участка границы протяженностью 410,79 км между Псковской и Новгородской областями, сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по управлению государственным имуществом.

На заседании профильной межведомственной рабочей группы был проработан вопрос подписания соглашения между губернаторами Новгородской и Псковской областей об уточнении границы между субъектами.

Также участники заседания рассмотрели вопрос о проведении второго этапа работ по описанию прохождения линии границы и внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости.