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Общество

Инициативу о запрете взимания комиссии при уплате коммунальных платежей рассмотрят депутаты Псковского облсобрания

Вопрос о поддержке проекта федерального закона, предлагающего запретить банкам, операторам почтовой связи и другим платёжным агентам взимать комиссионное вознаграждение при оплате физическими лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства, включили в повестку 42-й сессии Псковского областного Собрания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, инициатором обсуждения и включения вопроса выступил депутат Андрей Козлов.

Авторами законопроекта «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги» выступают председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и ряд других депутатов.

Сейчас в законодательстве России существует запрет на взимание комиссии при оплате гражданами счётов за жилищно-коммунальные услуги. При этом закон не обязывает ресурсоснабжающие организации обеспечивать безвозмездное оказание гражданам услуг по приёму и перечислению платежей. Согласно пояснительной записке к закону, эта ситуация приводит к тому, что значительная часть населения лишена возможности заплатить квитанции за услуги ЖКХ без комиссии.

«Жилищно-коммунальные платежи являются неотъемлемой частью ежемесячных расходов граждан и являются платежами обязательными: порядок внесения платы, основания и структура платы установлены в Жилищном кодексе РФ. Для многих сумма взимаемой комиссии является значимой и представляется несправедливой, поскольку человек стремится соблюдать платежную дисциплину», - сказано в пояснительной записке.

По мнению авторов законодательной инициативы, она будет способствовать защите интересов граждан и приведет к снижению финансовой нагрузки населения.

В Псковской области жилищно-коммунальные услуги сегодня предоставляет 281 организация.

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