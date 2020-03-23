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Общество

Дистанционное обучение не отразится на зарплатах педагогов в Псковской области

Дистанционное обучение не отразится на зарплатах педагогов в Псковской области, сообщил в эфире ПАИ-live председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

«Никаких изменений в зарплате с точки зрения её уменьшения происходить не будет. Если есть какие-то есть сомнения на этот счёт, или уже предприняты какие-либо действия, дайте знать комитету по образованию, чтобы мы смогли вмешаться в ситуацию. Телефон комитета: 29-99-55», - предложил председатель комитета.

Он также пояснил ситуацию с тем, почему каникулы в псковских школах не продлили до 12 апреля. «Число каникулярных дней - семь. Тут ничего не менялось. Каникулы должны были начаться в псковских школах с 23 марта, но стартовали досрочно и на этот момент уже завершились. Теперь мы перешли на дистанционное обучение - это такая же форма обучения как очное или заочное», - уточнил Александр Седунов.

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