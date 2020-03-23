Не имеющим подключения к Сети школьникам Псковской области окажут поддержку для дистанционного обучения

12:57, 23 марта 2020, ПАИ

Комитет по образованию Псковской области собирает сведения о школьниках, у которых отсутствует или является слабым подключение к Сети, чтобы оказать им поддержку в организации дистанционного обучения в период распространения коронавируса. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в эфире ПАИ-live 23 марта.

По его словам, отдаленные школы и деревни также охватят дистанционным обучением, которое будет продолжаться до особого распоряжения. «Мы говорили об этом с директорами, потому что остаться без образования ребенок не может», – подчеркнул он. При этом Александр Седунов пояснил, что далеко не всегда уроки проходят в онлайн-режиме.

Председатель комитета напомнил, что в школах существует порядок выставления оценок – они заносятся в электронный журнал, который доступен для родителей. За выполнение заданий во время дистанционного обучения оценки также выставляются в электронном журнале.

По его словам, классные руководители и учителя отслеживают выполнение заданий школьниками в рамках дистанционного обучения. «Пройдет день-два, ситуация стабилизируется, и мы можем говорить о дополнительных мерах», – отметил Александр Седунов.