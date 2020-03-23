Александр Седунов рассказал о порядке проведения итоговых испытаний в школах

13:41, 23 марта 2020, ПАИ

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире ПАИ-live рассказал о порядке проведения итоговых испытаний в школах.

Он отметил что всероссийские проверочные работы (ВПР) уже доступны для скачивания, а время для ВПР определяет школа самостоятельно. «ВПР состоится в том формате, каким его определяет министерство просвещения», – сообщил Александр Седунов.

Досрочный период ЕГЭ перенесен на основной этап – начнется 25 мая и закончится 29 июня. «Всё будет проходить, как и раньше – с видео, контролем допуска и без шпаргалок», – отметил Александр Седунов.

Государственная итоговая аттестация традиционно пройдет в девятых классах. «У нас есть запасной этап сочинений 6 мая, резервный день, чтобы написать сочинение и получить допуск в 11 класс», – пояснил Александр Седунов.

«Все материалы, связанные с ЕГЭ и ГИА, находятся в свободном доступе. Учителя всегда используют их, это доступный материал, с ним нужно работать в дистанционном режиме. На материалах прошлых лет формируется и нынешний экзамен», – добавил председатель комитета.