Гидрометцентр дал прогноз на лето в России

13:42, 23 марта 2020, ПАИ

Гидрометцентр рассказал о погоде, которая ожидает россиян летом. На большей части территории страны ожидается теплая погода, сообщает РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура будет около и выше нормы. При этом в июне мало осадков прогнозируется на западе европейской части страны.

В июле температура воздуха будет держаться на обычном уровне. Кроме восточных регионов европейской России и западной Сибири температура будет около и ниже нормы, но это не означает, что лето будет холодным.

Бабье лето будет неоднородным по температуре. В сентябре потепление будет приходить периодами.

«Периоды потепления в сентябре обязательно будут», - добавил Роман Вильфанд.