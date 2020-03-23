Покойника нашла великолучанка в сарае рядом с заводом «Велмаш»

14:06, 23 марта 2020, ПАИ

Тело 51-летнего мужчины обнаружили в хозяйственной постройке рядом с заводом «Велмаш» в Великих Луках, рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации начальник следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК России Станислав Кожевников.

Покойника нашла местная жительница 22 марта около 16:00. К работе привлечены судебно-медицинские эксперты, которые в ближайшее время установят причину смерти.

Личность мужчины пока не установлена, возможно он не имеет определенного места жительства. Ведется проверка.