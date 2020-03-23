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Происшествия

Покойника нашла великолучанка в сарае рядом с заводом «Велмаш»

Тело 51-летнего мужчины обнаружили в хозяйственной постройке рядом с заводом «Велмаш» в Великих Луках, рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации начальник следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК России Станислав Кожевников.

Покойника нашла местная жительница 22 марта около 16:00. К работе привлечены судебно-медицинские эксперты, которые в ближайшее время установят причину смерти.

Личность мужчины пока не установлена, возможно он не имеет определенного места жительства. Ведется проверка.

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