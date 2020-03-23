0
16:45
Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
16:19
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
15:49
Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области
15:14
Марина Гаращенко поручила новому главврачу Стругокрасненской больницы оперативно включиться в работу
15:06
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
13:42
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
13:09
Полезные номера: Куда обращаться родителям в период дистанционного обучения в Псковской области
Еще новости
Общество

Житель Пскова предложил запретить Александру Братчикову передвигаться по городу на автомобиле

Житель Пскова, член регионального отделения Союза художников России Сергей Семёнов предложил запретить главе администрации города Александру Братчикову и его заместителям передвигаться по городу на автомобиле, пересадив их на общественный транспорт. Своё предложение он опубликовал в группе «Контроль. Псков» в «Фейсбуке», адресовав его губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

«Так повелось, что год от года Псков всё более и более утопает в грязи и пыли. По городу просто невозможно передвигаться: постоянный привкус пыли в горле и возникающий от этого кашель. Город замусорен прошлогодней листвой и окурками. Сейчас прогуливаясь по городу от центра до улицы Труда не заметил ни одного дворника с метлой», - пожаловался Сергей Семёнов.

Он предложил решить ситуацию с помощью трех пунктов: всех работников управляющих организаций (кроме работников экстренных служб), а также работников городской Думы перевести работать с метлами на улицу; запретить Александру Братчикову и его заместителям передвигаться по городу и к месту своей работы на личном автотранспорте, только на общественном транспорте и пешком; разработать программу по возрождению газонов, практически уничтоженных на улицах и дворах Пскова личным и общественным автотранспортом, создать программу по парковкам во дворах.

«Очень неуютно не то что жить в Пскове, а просто существовать, иначе жизнь в нашем городе назвать просто невозможно», - подытожил автор поста.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
23 марта 2020
Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
23 марта 2020
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области
23 марта 2020
Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области
Марина Гаращенко поручила новому главврачу Стругокрасненской больницы оперативно включиться в работу
23 марта 2020
Марина Гаращенко поручила новому главврачу Стругокрасненской больницы оперативно включиться в работу
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
23 марта 2020
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
23 марта 2020
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
Полезные номера: Куда обращаться родителям в период дистанционного обучения в Псковской области
23 марта 2020
Полезные номера: Куда обращаться родителям в период дистанционного обучения в Псковской области
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
23 марта 2020
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов

Идет загрузка...