Житель Пскова предложил запретить Александру Братчикову передвигаться по городу на автомобиле

14:32, 23 марта 2020, ПАИ

Житель Пскова, член регионального отделения Союза художников России Сергей Семёнов предложил запретить главе администрации города Александру Братчикову и его заместителям передвигаться по городу на автомобиле, пересадив их на общественный транспорт. Своё предложение он опубликовал в группе «Контроль. Псков» в «Фейсбуке», адресовав его губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

«Так повелось, что год от года Псков всё более и более утопает в грязи и пыли. По городу просто невозможно передвигаться: постоянный привкус пыли в горле и возникающий от этого кашель. Город замусорен прошлогодней листвой и окурками. Сейчас прогуливаясь по городу от центра до улицы Труда не заметил ни одного дворника с метлой», - пожаловался Сергей Семёнов.

Он предложил решить ситуацию с помощью трех пунктов: всех работников управляющих организаций (кроме работников экстренных служб), а также работников городской Думы перевести работать с метлами на улицу; запретить Александру Братчикову и его заместителям передвигаться по городу и к месту своей работы на личном автотранспорте, только на общественном транспорте и пешком; разработать программу по возрождению газонов, практически уничтоженных на улицах и дворах Пскова личным и общественным автотранспортом, создать программу по парковкам во дворах.

«Очень неуютно не то что жить в Пскове, а просто существовать, иначе жизнь в нашем городе назвать просто невозможно», - подытожил автор поста.