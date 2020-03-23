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Общество

Марина Гаращенко поручила новому главврачу Стругокрасненской больницы оперативно включиться в работу

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко поручила новому главному врачу Стругокрасненской межрайонной больницы Дмитрию Мельцеру оперативно включиться в работу. Об этом она заявила после представления нового главврача персоналу больницы 23 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Далее Дмитрий Мельцер и Марина Гаращенко осмотрели помещения больницы вместе с и.о. главы медучреждения Аллой Даниловой. Она рассказала, что сейчас в больнице действует карантин и в учреждении временно введен запрет на посещения пациентов. Марина Гаращенко поинтересовалась, достаточно ли выездных служб для пожилых граждан. Алла Данилова заявила, что учреждение справляется с нагрузкой, но при этом подчеркнула, что количество обращающихся за помощью людей не увеличилось. По мнению Марины Гаращенко, в связи с отменой диспансеризации в Псковской области из-за эпидемии коронавирусной инфекции, необходимо переориентировать потоки в ФАПы.

Кроме того, председатель комитета по здравоохранению Псковской области осмотрела кабинет стоматолога. По словам врачей, в 2013 году все установки были обновлены.

Марина Гаращенко также в ходе визита в Стругокрасненскую больницу попросила терапевтов проводить с каждым пациентом профилактическую работу в связи с ситуацией распространения коронавируса. Она также подчеркнула, что в Псковской области на сегодняшний день нет официально подтвержденных фактов заражения коронавирусом.

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