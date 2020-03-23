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Из-за потерянных документов мужчина приставил нож к горлу сожительницы в Псковском районе

В Псковском районе перед судом предстанет местный житель за угрозу сожительнице убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В конце января 2020 года ночью в деревне Кашино 36-летний, ранее судимый, нетрезвый мужчина устроил скандал своей сожительнице из-за того, что не мог найти документы на дом. После того, как женщина ушла в собственный дом, мужчина схватил нож, и отправился к подруге. В ее жилье он стал ей угрожать и даже приставл оружие к горлу с требованиями выдать пропавшие  документы. Потерпевшая смогла убежать из дома в тот момент, когда мужчина отвлекся на их поиски.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 119 УК РФ, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело передано в суд.

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