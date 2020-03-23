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Общество

Более 4 тысяч мешков для сбора мусора раздадут жителям Пустошкинского района бесплатно

Более 4 тысяч мешков для сбора мусора раздадут жителям деревень в Пустошкинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Забельская волость для десяти деревень получила 600 пакетов по 120 литров, в две деревни Алольской волости отправлены 400 пакетов того же объема, в Щукинскую волость для пяти деревень поступили 2000 мешков по 60 литров. По 600 спецпакетов аналогичного объема для семи и двух деревень соответственно поступили в Пригородную и Гультяевскую волости. В других населенных пунктах муниципалитета сбор мусора происходит с помощью контейнеров. Исключением стала деревня Ребле, где отходы накапливаются и в контейнерах, и в мешках.

В компании уточнили, что пакеты под мусор можно бесплатно получить в местных администрациях. Они предоставляются по заявке органа местного самоуправления.

С графиком вывоза твёрдых коммунальных отходов в Пустошкинском районе можно ознакомиться на сайте «Экопрома».

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