Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области

15:49, 23 марта 2020, ПАИ

В Псковской области на площадке Многофункционального центра внедрено пять новых услуг по социальной поддержке населения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, нововведение стало возможно благодаря заключенному ранее соглашению с региональным комитетом по социальной защите.

Теперь жители Псковской области смогут обратиться за назначением и выплатой государственного ежемесячного пособия на ребенка, в том числе одиноким матерям, а также пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на ребенка (детей) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Директор МФЦ Екатерина Ершова отметила, что расширение перечня услуг соцподдержки проводится в плановом режиме. «Напоминаем, что в связи с эпидемической ситуацией прием граждан ведется исключительно по предварительной записи. Просим жителей Псковской области с пониманием отнестись к предпринятым мерам. Они направлены на минимизацию времени нахождения граждан в общественном месте без уменьшения ежедневного количества принятых заявителей. Закрытие или ограничение приема возможно только по особому распоряжению», — подчеркнула Екатерина Ершова и призвала псковичей отложить на время несрочное оформление документов.

Забронировать талон на прием можно с помощью мобильного приложения «Мои документы онлайн», на официальном сайте mfc.pskov.ru, непосредственно в отделе приема заявителей на стойке администратора или по номеру телефона отдела (контакты размещены на официальном сайте). По всем вопросам можно обратиться и по телефону горячей линии - 8 (800) 100-60-11.