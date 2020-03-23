Два двора благоустроят в деревне Тямша за 713 млн рублей
Дворы домов № 10 и № 11 благоустроят в деревне Тямша Псковского района. Согласно сведениям, размещенным в единой информационной системы в сфере закупок, победителем электронного аукциона 23 марта стало ООО «Доринстрой», предложившее 713 млн 546,25 тыс. рублей.
В рамках контракта рабочие уложат новый асфальт на тротуарах и проездах. Источником финансирования выступил бюджет Псковского района. Деньги были получены в виде субсидии в рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, предусмотренных государственной программой Псковской области «Формирование современной городской среды» (подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»).
Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента заключения контракта.