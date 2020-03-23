Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта

16:19, 23 марта 2020, ПАИ

С 24 марта Псково-Изборский объединенный музей-заповедник начинает серию онлайн-экскурсий из-за сложившейся ситуации с недопущением распространения коронавируса в Псковской области. Об этом сообщается на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы покажем вам виртуальные экскурсии и лучшие экспонаты, которые многие еще не видели, вы встретитесь с нашими экскурсоводами, которые охотно проведут вас по всем нашим лучшим маршрутам. Ситуация такая, что мы должны это делать, потому что сегодня ограничен вход в музей и мы поддерживаем это решение, но жизнь наша продолжается. Мы работаем над Государственным каталогом, научными обоснованиями наших артефактов и, конечно, мы очень хотим вам все рассказывать и показывать. Потому что музей живет до тех пор, пока есть люди, которые интересуются его историей. А история у нас очень большая. Приглашаю вас к экрану и все будет очень интересно», - рассказал в обращении к посетителям руководитель Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев.

В частности, 24 марта, в 12:00 состоится культурно-образовательная программа с мастер-классом «Мир забытых вещей». Научный сотрудник отдела «Музейный образовательный центр» С. Д. Голубева

В 15:00 — экскурсия по Власьевской башне Псковского кремля. Старший научный сотрудник отдела «Псковский кремль» - Р. А. Коваль.

25 марта, 11:00 — онлайн-трансляция «Загадочное прошлое Псковской земли» на экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова». Старший научный сотрудник отдела археологии - А. А. Александров.

15:00 — онлайн-трансляция экскурсии по Палате воеводы в Приказной палате Псковского кремля. Старший научный сотрудник отдела «Псковский кремль» Ю. Г. Конов

26 марта, 14:00 — знакомство с фондами Псковского музея. Онлайн-трансляция. Заведующая отделом научно-фондовой работы О. А. Васильева

19:00 — Открывая город заново. Двор Постникова. Видеозапись. Научный сотрудник отдела «Музейный образовательный центр» М. М. Кузьмин.

27 марта, 12:00 — Знакомство с художником Львом Бакстом. Онлайн-трансляция. Заведующая художественным отделом О. А. Алексеева.

14:00 — Большая восточная торговля Х века. Судьба Волжской Булгарии и Руси. Онлайн-трансляция с экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова». Старший научный сотрудник отдела археологии А. В. Яковлев

31 марта, 11:00 — Тайны псковского жемчуга. Онлайн-трансляция. Заведующая художественным отделом О. А. Алексеева

19:00 — стена Окольного города: Покровская башня. Видеозапись. Заведующий сектором гражданского и оборонительного зодчества - А. А. Голубев.

1 апреля, 12.00 — Псков и начало русской государственности на экспозиции «Господин Псков». Старший научный сотрудник отдела археологии - А. А. Александров.