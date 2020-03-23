Россия выставит на продажу килограммовый изумруд «Губернаторский»

16:40, 23 марта 2020, ПАИ

Россия выставит на продажу уникальный изумруд весом в один килограмм, правительство РФ одобрило Ростеху экспорт. Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, 20 марта соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Разрешить Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» экспорт уникального штуфа (сросток крупных кристаллов — ПАИ) природного изумруда (2 сорт, 1 цвет) массой 1010 граммов», - говорится в распоряжении.

В Ростехе подтвердили разрешение на продажу изумруда «Губернаторский», который был найден в 2013 году на Мариинском прииске. «Характеристики этого камня уникальны. К изумруду есть большой интерес со стороны потенциальных покупателей из ряда стран», - добавили в госкорпорации.

В прошлом году гендиректор «Мариинского прииска» Евгений Василевский заявлял, что компания планирует выставить на торги изумруд осенью 2019 года, начальная стоимость камня составит 20 млн рублей.

Длина кристалла составляет 14 сантиметров, ширина - 7. Из-за глубокого темно-зеленого цвета специалисты отнесли кристалл по характеристикам к первому сорту (высшая категория), по прозрачности - ко второму.