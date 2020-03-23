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Около 400 тысяч рублей лишили мошенники жителей Пскова, Псковского и Новосокольнического районов

Жители Пскова, Псковского, Печорского и Новосокольнического районов не досчитались около четырехсот тысяч рублей на своих счетах после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 20 марта 50-летней псковичке позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, смог украсть у нее 200 тысяч рублей. У 33-летней жительницы Новосокольнического района мошенники украли 68 тысяч рублей под предлогом оформления кредитного договора через сайт. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, 34-летней жительнице Псковского района также позвонил мнимый банковский служащий. Под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к банковскому счету он списал с ее карты 43 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

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