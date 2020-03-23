Наличие и ассортимент продуктов в магазинах Псковского района проверили единороссы

17:49, 23 марта 2020, ПАИ

23 марта в Псковском районе активисты проекта «Народный контроль» регионального отделения партии «Единая Россия» провели рейд, в ходе которого проверили наличие и ассортимент продуктов в магазинах. Участники рейда посетили магазины федеральных сетей «Пятерочка» и «Магнит» в поселках Писковичи и Родина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

В соответствии с рекомендациями секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака для ежедневного мониторинга цен и наличия товаров, представляющих социальную значимость, участники посетили в поселке Родина магазин сети «Пятерочка», расположенный на улице Юбилейной, дом №11-а; в поселке Писковичи расположенный в доме №15 магазин, а также супермаркет «Магнит» на улице Волкова, дом №13.

«Ни в одном из проверенных магазинов мы не увидели в наличии гречи дешевле 85 руб. за кг, однако представители дирекции магазинов нас заверили в том, что по низкой цене данный продукт поступил и в ближайшее время появится на прилавках. Также в ходе рейда мы обратили внимание, что в магазинах имеется в наличии ассортимент овощной продукции по невысокой стоимости - в частности, репчатый лук, чеснок, капуста, морковь, картофель, свекла, редька. Дефицита на прилавках средств личной гигиены мы не выявили. Продавцы отметили повышенный спрос на сахарный песок, но его поставки идут регулярно», - рассказала заместитель руководителя регионального исполкома партии, активист проекта «Народный контроль» Галина Никитина.

Участники констатировали некоторое повышение спроса на отдельные виды продуктов длительного хранения, но отметили, что запасов продовольствия достаточно, и торговые сети оперативно его восполняют.

Подобные мониторинги проводятся «народными контролерами» на регулярной основе на всей территории региона.