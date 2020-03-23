В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ

18:15, 23 марта 2020, ПАИ

Пени и штрафы не будут начислять в Псковской области за несвоевременные платежи по счетами за жилищно-коммунальные услуги. Об этом договорились власти региона с русурсоснабжающими организациями, сообщил Псковскому агентству информации глава комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

«Сейчас есть масса способов бесконтактной оплаты, через онлайн-банки, через приложения с помощью интернета. Но мы понимаем, что значительная часть населения нашей области таким видом сервиса воспользоваться не может. Поэтому мы специально оговорили с ресурсосберегающими организациями, что никаких пени и штрафов, никаких отключений не будет, пока область находится в режиме повышенной готовности», - пояснил он.

Уже после окончания режима и возвращения к привычному ритму жизни «любой гражданин сможет спокойно прийти и заплатить без пени образовавшийся долг». «Спасибо, что коллеги-ресурсники относятся к ситуации с пониманием и пошли навстречу», - добавил глава ведомства.