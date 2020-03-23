Неблагоприятные метеорологические условия в Пскове способствуют загрязнению воздуха

21:49, 23 марта 2020, ПАИ

Неблагоприятные метеорологические условия в Пскове с 22 марта способствуют загрязнению воздуха. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такие условия продолжатся до 13:00 24 марта.

В связи с задержкой вредных выбросов в нижних слоях атмосферы, людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей рекомендуется реже выходить на улицу в этот период.

Отмечается, что таким погодным условиям способствует область повышенного давления в атмосфере.