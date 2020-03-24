Красиво жить не запретишь: Сколько стоят самые дорогие квартиры в Пскове

15:42, 24 марта 2020, ПАИ

Не так давно Псковское агентство информации публиковало рейтинг самых дешёвых однокомнатных квартир в Пскове. На этот раз мы обратили своё внимание на элитную недвижимость. В этой категории жилья цены достигают 16,5 млн рублей. Стоимость таких квартир определяют удачное расположение, творческие дизайнерские решения и, конечно, большие площади. В нашем свежем рейтинге элитной недвижимости – десять самых дорогих квартир в Пскове.

10 место

Для того, чтобы приобрести одну из самых дорогих квартир в Пскове, потребуется 7 млн 990 тысяч рублей. Именно такую сумму хочет получить агентство, которое продаёт шестикомнатную квартиру в доме №27 на улице Киселёва.

Нестандартная двухуровневая квартира располагается в кирпичном доме на последних этажах и имеет общую площадь 186,4 м². Агентство не поскупилось на информацию и довольно детально изложило, что ждёт потенциального покупателя за запрашиваемую сумму.

Дом построен в 2002 году. Летом 2018 года в подъезде произведен ремонт: установлены стеклопакеты в местах общего пользования, в том числе в выходах на общие лоджии. При этом для управления домом создано ТСЖ.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











На первом уровне квартиры находятся кухня-гостиная, детская, спальня, ванная, кладовая и лоджия. На втором – спальня, тренажерный зал, сауна и гардеробная.

Риелторы отмечают, что в квартире выполнен ремонт по «индивидуальному дизайн-проекту» с использованием «качественных евроматериалов». В квартире имеется многоуровневый натяжной потолок, на полах – шпонированный ламинат из американского клёна, дизайнерские немецкие обои Marburg, в детской комнате на стенах окрашенные обои и фреска, в ванной итальянская плитка Marazzi. На первом этаже итальянские двери, на втором – из натурального дуба. В детской застеклена лоджия трехкамерным стеклопакетом. Лестница на второй уровень выполнена из натурального дуба. Установлена высококачественная французская сантехника марки Jacob Delafon. Сантехника и мебель в ванной составляют единый комплект: душевая кабина с функцией сауны, струйного массажа, подсветки и радио.

Агентство уверено, что комфорт и уют в этой квартире создадут для будущих жильцов система кондиционирования воздуха (сплит-система), финская сауна, камин из дизайнерского итальянского камня, расположенный в гостиной, автономный подогрев воды, охранно-пожарная сигнализация, видеодомофон.

Потенциальному покупателю обещают оставить все шкафы-купе, мебель в прихожей и всю мебель и сантехнику в ванной комнате.

Риелторы посчитали обязательным указать, что рядом с домом «есть все для комфортной жизни»: 3 минуты до школы, 2 минуты до центра детского чтения, 2 минуты до автобусной остановки, 2 минуты до Детской музыкальной школы №2 имени М. П. Мусоргского, 3 минуты до бассейна «Дельфин», 4 минуты до детского сада «Росинка», 6 минут до торгового центра «Рижский, 16», 6 минут до магазина «Магнит», а во дворе располагается продуктовый магазин.

Судя по фотографиям, квартира выглядит весьма уютно, а наличие шести комнат и близкого расположения к дому всей инфраструктуры говорит только об одном – это отличный вариант для тех, кто планирует большую семью. Осталось только накопить на жилплощадь.

9 место

Всего на 60 тысяч рублей больше потребуется для покупки жилья в районе Любятово на улице Новгородской, 18. Это единственная квартира из нашего рейтинга, которая расположена на окраине Пскова.

Четырёхкомнатная двухуровневая квартира площадью 160 м² находится на последних этажах шестиэтажного кирпичного дома. Вход в квартиру имеется с каждого этажа. На первом этаже расположена кухня-гостиная, санузел и балкон. На втором – три раздельные комнаты, два санузла, два балкона. Столько санузлов и балконов – это квартира точно подойдет для того, чтобы отмечать праздники в больших компаниях. Во всяком случае, для того, чтобы справить нужду, гостям не придется стоять в очереди в один туалет.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Агентство подчеркивает, что квартира находится в идеальном состоянии: «светлая, теплая, свежий ремонт, потолки высотой 2,7 метра, на полу ламинат, теплые полы в кухне-гостиной, в каждом помещении кондиционер».

Риелторы считают, что дом имеет «отличное местоположение и развитую инфраструктуру, в шаговой доступности есть все, что нужно для жизни: детский сад, школа, Псковский политехнический колледж, сетевые магазины». Будущему владельцу обещают также оставить всю мебель и бытовую технику.

В целом на фотографиях жильё выглядит неплохо, однако цена для квартиры на окраине города огромная, и не меняется уже целый год. К тому же одно дело квартира, а другое – ее месторасположение, оно не самое респектабельное в городе.

8 место

Новичок нашего рейтинга – жильё в центре Пскова на берегу реки Великой в элитном жилом комплексе «ТЭЦ на Великой» на улице Советской, 29г. Дом планируется сдать в эксплуатацию лишь в III квартале 2020 года, однако эта жилплощадь уже давно рекламируется везде, где только можно.

За пятикомнатные апартаменты площадью в 100,5 м² придётся выложить кровных 8 млн 800 тысяч рублей. Квартира естественно будет с чистовой отделкой, так что будущему покупателю придется ещё изрядно вложиться в обустройство своего жилища.

Между тем, в квартире уже установлены качественные деревянные энергоэффективные окна и входные двери с шумоизоляцией, индивидуальные приборы учета на отопление, воду, электроснабжение, индивидуальные приборы очистки воды.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Застройщик сообщает, что в апартаментах современная евро-планировка, а «второй свет и антресольный этаж для самых продвинутых и требовательных жильцов». Среди «плюсов» называются закрытая территория, расположение в центре города, развитая инфраструктура, прямой выход на центральную набережную, подземный двухуровневый паркинг, охрана, видеонаблюдение и круглосуточный консьерж сервис.

Кроме того, в шаговой доступности от дома школа, детские сады, музыкальная школа, дом спорта, ЦУМ, четыре городских парка и благоустроенная набережная, кафе, рестораны, спа-центр.

Застройщик отмечает, что квартира №33 расположена в доме «Патио». Двор дома полностью ограничен от доступа автомобилей, имеется своя детская площадка. «Ландшафтный дизайн позволит вам насладиться загородной жизнью в самом центре города», - подчеркивают продавцы. С ними нельзя не согласится. Ведь новенькая квартира в центре города – действительно качественное жильё, правда цена за 1 м² составляет более 87,5 тысяч рублей, что для Пскова весьма дорого.

7 место

Добавив всего 150 тысяч рублей, можно приобрести трёхкомнатную квартиру с мансардой в кирпичном четырёхэтажном доме на улице Некрасова, 44.

Общая площадь жилплощади – 250 м²: кухня – 12 м², две комнаты по 12 и 10 м², гостиная – 20 м² и мансардное помещение – 170 м². В мансарде есть два санузла, пять комнат, две большие гардеробные и два кабинета. Так что здесь запросто можно открыть свой офис, мастерскую, студию, бильярд или приспособить помещения для других целей. При этом продавец подчеркивает, что в доме находятся всего четыре квартиры, а это значит, что на 3 и 4 этажах кроме владельца этой жилплощади никого нет. Два этажа в полном распоряжении владельца – согласитесь, что такой аргумент подкупает.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Ещё несколько весомых аргументов – огороженная придомовая территория, небольшой пруд, высажены туи, собственный гараж площадью 21 м², ремонт в квартире из «качественных и дорогих» материалов: керамогранит, паркет, встроенный кухонный гарнитур из Италии, джакузи, кондиционеры в каждой комнате.

Сам дом был введён в эксплуатацию в 2005 году после проведения полной реконструкции по индивидуальному проекту. Рядом с ним находится финский парк, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, центральный рынок и многие другие объекты.

Собственник жилплощади отмечает, что продает дом срочно, а свою цену 8 млн 950 тысяч рублей он называет «заниженной». И действительно, цена с учетом метража и расположения вполне адекватная – 35,8 тысяч рублей за 1 м².

6 место

Следующее место в нашем рейтинге занимает двухуровневая четырёхкомнатная квартира в десятиэтажном кирпичном доме на Рижском проспекте, 49а стоимостью 9 млн 200 тысяч рублей. Апартаменты безуспешно продаются минимум полтора года и за это время владельцы так и не снизили цену.

На первом этаже расположены: коридор – 5 м², холл – 23,8 м², кухня-столовая - 20,5 м², душевая и санузел, гостиная – 35,7 м², в которой имеется действующий камин с дымоходом. На втором этаже - три жилые комнаты (12,8, 17,8 и 18 м²), холл – 20,7 м², ванная комната и санузел, гардеробная. Общая площадь - 172 м².



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











В «элитной» квартире также имеются две лоджии и балкон, полы с подогревом, а также потолки высотой три метра. Собственник отмечает, что квартира расположена в цивилизованном районе с развитой инфраструктурой. При этом отдельно акцентирует внимание на наличие автономного отопления. В последнее время в объявлениях по продаже квартир этот пункт стал появляться всё чаще. Видимо, все больше людей не хочет иметь дело с теплосетями, и в этом случае автономное отопление становится хорошим плюсом. Других преимуществ этой дорогой квартиры автор объявления не указывает, а судя по фотографиям квартира выглядит даже как-то скромно.

5 место

За 9 млн 900 тысяч продаётся ещё одно «элитное» жильё с пятью комнатами, которое находится в доме №31а на улице Красноармейской. Двухуровневая квартира с огромной площадью в 300 м² (далеко не все частные дома имеют такую площадь) располагается на пятом этаже шестиэтажного кирпичного дома 1998 года постройки.

Жилая площадь составляет 146,7 м², остальное – нежилой этаж. На первом уровне находится кухня – 19,1 м², гостиная – 22,8 м², санузел, кладовка, три спальни – 11,4 14,5 и 17,4 м², кабинет – 19,6 м². При этом высота потолков составляет – 4,75 метра. На втором уровне в нежилом помещении расположены сауна, комната отдыха, спортивный зал, подсобные помещения.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Агентство, которое занимается продажей квартиры, отмечает, что в квартире сделан ремонт из качественных материалов: на полу паркетная доска, двери массив, многоуровневые потолки, действующий камин с облицовкой из мрамора, дорогая итальянская кухня, много встроенной мебели. В качестве «плюсов» также называются закрытый паркинг возле дома, зелёный двор, гараж с подъемными воротами, расположение социальных объектов – детские сады, школы – в шаговой доступности. Очевидно, что такая квартира подойдёт для людей, которые планируют большую семью.

На фотографиях жильё выглядит очень ярко. А цена в 33 тысячи рублей за 1 м² даёт возможность назвать этот вариант одним из лучших по цене-качеству в нашем рейтинге.

4 место

Следующий объект - двухуровневая квартира за 10,8 млн рублей. Став её владельцем, вы будете жить на последнем этаже кирпичной пятиэтажки на улице Красноармейской, 31 в районе Завеличье.

Продажей пятикомнатной квартиры площадью 194 м² занимается собственник. Продавец обращает внимание, что его апартаменты эксклюзивные с авторской отделкой и для ценителей респектабельной и комфортной эстетики. На первом уровне квартиры располагаются кухня-гостиная площадью 50 м², которая оснащена посудомоечной машиной, индукционной плитой, мощной вытяжкой, системой кондиционирования, рабочая зона кухни идентична обеденному столу на 6-8 человек. Две жилых комнаты площадью 16 и 23 м², ванная – 8 м², оборудованная большой акриловой ванной с бойлером на случай отключения горячего водоснабжения. Изюминка квартиры - кинозал площадью 50 м² с проектором, Blu-ray проигрывателем, ресивером Pioneer, электрокамином.

На втором уровне располагается комната площадью 23 м² с большим гардеробом – 8 м², и свободная комната площадью 19 м², которую собственник использует для стирки сушки белья. При большом желании свободную комнату можно переквалифицировать под другие нужды.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Среди «плюсов» автор объявления называет систему кондиционирования, разведенную по всем комнатам, «идеальную» тишину в квартире и индивидуальный выход на крышу, площадью 250 м².

Судя по фотографиям, квартира весьма уютная. Неплохая жилплощадь и «бонус» в виде своего выхода на большую крышу, несомненно, подкупают.

3 место

«Бронзовые» места нашего рейтинга, имеющие одинаковую стоимость, - четырёхкомнатная квартира в доме №2 на улице Льва Толстого и пятикомнатная квартира в доме № 6 на улице Народной. Обе квартиры продаются за 10,9 млн рублей.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Первый лот имеет площадь 122,7 м², а сама квартира располагается на предпоследнем этаже четырёхэтажного кирпичного дома в центре Пскова. Эту жилплощадь продаёт владелец, который поскупился на эпитеты и практически не расхваливает свою квартиру. Элитная квартира с панорамным видом на «Летний сад». Находится в историческом центре города Пскова. Развитая инфраструктура, в шаговой доступности театр, филармония, спортивно-развлекательный парк «Простория», медицинский центр. В квартире дизайнерский ремонт. Автономное газовое отопление, теплый пол по всей квартире. Сантехника, освещение, кондиционер, встроенная бытовая техника известных мировых брендов. Закрытый двор с видеонаблюдением.

Примечательно, что за 1 м² этой квартиры нужно заплатить более 88,8 тысяч рублей. Это самая высокая цена за квадратный метр в нашем рейтинге, что, конечно, отталкивает от покупки.

Второй лот – это весьма оригинальное предложение: пять комнат в трёх уровнях (а не проще уже дом купить, зачем такая квартира?). Агентство описывает столь дорогую квартиру общей площадью 240 м² очень кратко. На первом уровне - кухня-гостиная (30 м²) с выходом в лоджию, санузел. На втором уровне - четыре комнаты (16,9; 17; 23,4 и 24 м²), зал (29,9 м²) с потолками высотой 5,8 метра и выходом на балкон, а также три кладовки и санузел. На третьем уровне - помещение над залом (19,2 м²). Высота потолков 2,8-2,9 метра. На полу - паркет, на стенах - обои под покраску, потолки выровнены и покрашены, лестницы - из массива.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Также агентство отмечает, что возле дома расположена закрытая подземная парковка, а вход в квартиру осуществляется как с 1-го, так и со 2-го уровня (интересно, а зачем два входа?). Также агентство отмечает, что рядом с домом находятся школа, детский сад, поликлиника, торговые комплексы, сетевые магазины и автобусные остановки.

«Этот вариант подойдет для тех, кто хочет и готов купить квадратные метры, а не чужую отделку и воплотить свои идеи в этой интересной планировке», - добавляют в агентстве. Другие достоинства жилища не озвучиваются.

Цена на данные апартаменты за год не изменилась, хотя два года назад они продавались за 14 млн 800 тысяч рублей. Видать, больше скидывать ценник хозяева не хотят, поэтому квартира продолжает висеть в объявлениях.

2 место

«Серебро» нашего рейтинга завоевала четырёхкомнатная квартира на шестом этаже десятиэтажного дома на улице Юбилейной, 38. Покупателю за неё придётся выложить 11 млн 800 тысяч рублей.

Собственник посчитал, что незачем расписывать все подробности про квартиру, поэтому объявление очень скупое по информации. Сама квартира имеет общую площадь 140 м². В качестве «плюсов» называются «дорогая дизайнерская отделка, два санузла, сантехника премиум-класса, сауна, две лоджии с полной отделкой, кухня с дорогой техникой, полы из шведской паркетной доски, новые межкомнатные двери, сигнализация, кондиционер и расположение дома в районе с развитой инфраструктурой». На этом информация о жилплощади заканчивается.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Продавец обещает покупателям умеренный торг, а также рассмотреть все предложения об обмене с доплатой. При этом он готов рассмотреть не только продажу квартиры, но и аренду по 50 тысяч рублей за месяц. Поторговаться, кстати, стоит: за год квартира потеряла в цене 700 тысяч рублей. Так что, сбить цену ещё вполне реально.

На фотографиях квартира выглядит уютненько, но назвать её прямо «элитной» сложно. Иной раз жилища за меньшие деньги выглядят достаточно лучше. Да и цена более чем 84,2 тысяч рублей за 1 м² слишком высокая, во всяком случае, в нашем рейтинге есть варианты намного лучше.

1 место

Лидером нашего рейтинга стала пятикомнатная двухуровневая видовая квартира в шестиэтажном кирпичном доме на Рижском проспекте, 5а. Стоит такое чудо 16,5 млн рублей. Купив её, вы будете жить на пятом и шестом этажах в квартире площадью 210 м².

За что же придётся заплатить такие огромные деньги? В первую очередь, за то, что жильё находится практически в центре города, из окон открывается красивый вид на Кремль.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Риелторы отмечают, что в квартире после капитального ремонта в 2018 году выполнена отделка «премиум-класса». В частности, заменены системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, установлены новые стеклопакеты премиум-класса с повышенной шумоизоляцией, система видеонаблюдения, сигнализации.

В качестве преимуществ перечисляются «первоклассные материалы отделки, дорогая брендовая дизайнерская сантехника из Швейцарии и Франции, техника Sony и Siemens, итальянские люстры и межкомнатные двери, брашированный паркет из дуба и мансардные окна с дистанционным управлением и датчиками дождя, большой биокамин («живой огонь»),

Помимо охраны, видеонаблюдения, закрытой парковки покупателей заманивают «уютным и тихим двором» близостью парка отдыха и набережной.

Будущему владельцу обещают оставить всю кухонную мебель с техникой, а также предлагают рассмотреть вариант продажи квартиры со всей мебелью и техникой, но в этом случае цена будет выше. При этом риелторы обещают потенциальному клиенту умеренный торг.

«Эксклюзивное, единичное предложение, не имеющее аналогов. Квартира без малейших дополнительных вложений. Для истинных ценителей, знающих толк в дорогих качественных вещах», - уверяют продавцы. Конечно, выглядит она на фотографиях очень шикарно. Но стоит признать, что квартира продаётся безуспешно уже несколько лет. Кстати, за год цена наоборот выросла на 1 млн рублей. С таким подходом к ценовой политике, апартаменты и дальше будут висеть в объявлениях.

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По мнению директора агентства недвижимости «Авентин-Псков» Романа Максименко, в Пскове отсутствует такое понятие, как «элитное жильё». «У нас нет элитных домов и домов класса люкс. Чтобы отнести квартиру к такому классу, у неё должно иметься намного больше различных удобств: парковочных и детских площадок, озеленения и иной фаршировки внутри квартир», - пояснил он. При этом специалист отмечает, что названное жильё в Пскове относится к бизнес классу – так называемой нестандартной планировке, которая выходит за рамки стандартных серий. «Такие квартиры колеблются в стоимости от 45 до 55 тысяч за квадратный метр. Это подразумевает то, что дом, скорее всего кирпичный. Его локация – это не отдаленные районы новостроек, а центр, ближнее Завеличье. В таких домах квартиры имеют меньшее количество объектов на площадке», - пояснил он. При этом эксперт подчеркивает, что спрос на такие квартиры в Пскове небольшой, потому что в городе очень низкая потребительская платежеспособность. «Очень часто такие квартиры продаются больше года», - заключил он.