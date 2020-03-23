Штраф до 3 млн грозит за распространение фейков о коронавирусе

22:40, 23 марта 2020, ПАИ

Распространение фейковой информации о масштабах заражения коронавирусом COVID-19 в России может караться штрафом до 3 млн рублей. Как пишет ТАСС, об этом заявил Следственный комитет России.

Отмечается, что следователи в Москве начали процессуальную проверку по части 1 статьи 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и части 4 статьи 128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих). Проверку назначили из-за распространения ложных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России.

Именно санкция второй статьи предусматривает штраф до 3 млн рублей или в размере дохода за период до трех лет. В качестве альтернативы предусмотрено до 400 часов обязательных работ.