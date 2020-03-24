В Великих Луках автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пострадали 3 человека

09:00, 24 марта 2020, ПАИ

В Великих Луках в результате ДТП пострадали 3 человека, включая водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 марта около 15:35 по Октябрьскому проспекту 24-летняя великолучанка за рулем "Пежо 307", совершая обгон, не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель получила сотрясение головного мозга, 46-летняя пассажирка ушибы, а 15-летний пассажир ушиб копчика. Госпитализация участникам аварии не потребовалась. По данному факту проводится проверка. В момент аварии водитель была трезва.