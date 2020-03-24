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Последние данные о ситуации с коронавирусом в Псковской области озвучит Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
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Общество

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Псковской области озвучит Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

24 марта в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Она ответит на вопросы относительно профилактики коронавируса в регионе и расскажет о сложившейся ситуации, озвучит свежие данные о том, какое количество людей находится под наблюдением медиков, у скольких из них подтвердился коронавирус.

Не останутся без внимания вопросы поставок медикаментов в аптеки. Марина Гаращенко также подробно расскажет студентах-медиках выпускных курсов, которые стали добровольцами в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

Свои вопросы гостю прямого эфира можно задать здесь >>>.

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Последние данные о ситуации с коронавирусом в Псковской области озвучит Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
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