Жительницу Ленинградской области обязали восстановить рельеф берега Чудского озера в Гдовском районе

10:49, 24 марта 2020, ПАИ

В деревне Сосно Гдовского района прокурор добился обеспечения беспрепятственного пользования берегом Чудского озера, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что жительница Ленинградской области купила в деревне Сосно Гдовского района земельный участок, расположенный около Чудского озера. В нарушение российского законодательства она в 2019 году от береговой линии озера на свой земельный участок при помощи тяжелой техники прорыла канал шириной 6 метров и длиной около 100 метров. Это привело к изменению дна и берега озера в береговой полосе и водоохранной зоне, а также ограничило доступ граждан к берегу и водоёму.

В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании гражданки привести земельный участок в границах водоохранной зоны и береговой полосы Чудского озера в первоначальное состояние путем восстановления рельефа материковой части водоохранной зоны водоёма. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал гражданку устранить нарушения в течение трёх месяцев.