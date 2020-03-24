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Экономика

Борис Полозов: Сэкономленные на обслуживании госдолга средства регион направит на исполнение текущих обязательств

Российские регионы в результате ограничительных мер, связанных с распространением нового коронавируса, а также в связи с негативными мировыми экономическими тенденциями отмечают снижение доходов бюджетов. Планы правительства отсрочить субъектам выплаты по долгам позволят сэкономить на обслуживании госдолга и исполнить текущие обязательства, в частности, социальные. Этого мнения придерживается вице-спикер псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов, пишет ТАСС.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину принять меры, чтобы отсрочить выплаты регионов по долгам и реструктурировать в 2020 году региональные долги по уже полученным бюджетным кредитам.

«Это поможет региону, не нужно будет отвлекать бюджетные средства, которых, как правило, всегда не хватает, на возврат кредитов. Они пойдут на исполнение текущих обязательств бюджета. Доля бюджетных кредитов в общем объеме госдолга у региона [Псковской области] значительная. Ситуация с коронавирусом, несомненно, усложнила положение, поскольку наверняка сократятся поступления в текущий бюджет, поэтому решение правительства очень важно», - подчеркнул Борис Полозов.

Псковская область - один из 36 регионов, где долговая нагрузка, то есть отношение госдолга к собственным доходам, превышает 50% - ее показатель 88,3%. 

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