На самые распространённые вопросы псковичей о коронавирусе ответит Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live в 12:00

10:58, 24 марта 2020, ПАИ

24 марта в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Она ответит на вопросы, которые жители региона чаще всего адресуют операторам круглосуточного информационного центра по кронавирусу — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03.

Марина Гаращенко расскажет о мерах профилактики коронавируса и озвучит последние данные о том, какое количество людей находится под наблюдением медиков, у скольких из них подтвердился коронавирус.

Свои вопросы гостю прямого эфира можно задать уже сейчас здесь >>>.