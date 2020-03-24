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Общество

Отменено весеннее ограничение на движение фур по дорогам Псковской области

С 23 марта по 21 апреля отменено весеннее ограничение на движение фур по дорогам Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

При этом продолжают действовать ограничения, введенные ранее филиалами ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядными организациями.

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период, сроком на 30 календарных дней введено временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области:

Со 2 марта на автомобильных дорогах Опочецкого района:

- Матюшкино – Шлепиха - Тригузово» км 2+500 – 10+100

- «Бежаницы – Кудеверь - Болгатово» км 47+104 – 59+000

- «Духново – Кунино» км 0+500 – 11+400

- «Мякишево – Глубокое - Горькухино» км 0+00 – 13+000

- «Глубокое - Водобег» км 0+000 – 8+000

- «Кудка – Норкино - Камено» км 0+000 – 16+700.

С 4 марта на автомобильных дорогах Себежского района:

- «Идрица - Чайки» км 6+900 – 42+400

- «Идрица - Апросово» км 25+000 – 41+000.

С 5 марта на автомобильных дорогах Плюсского района:

- «Заполье – Гдов» км 69+700 – 93+487

- «Воронино – Лосицы» 0+000 – 6+500

- «Детково – Заянье» км 0+000 -12+500

- «Струги Красные – Ляды» км 25+500 – 46+785

- «Плюсса – Нежадово – Кондратово - Стаи» км 3+700-39+600.

С 10 марта на автомобильной дороге в Порховском районе «Кокорево – Павы» 6+000-36+00.

А также  на автомобильных дорогах Новосокольнического района:

- «Новосокольники – Фетинино - Насва» км 0+000 - 33+700

- «Маево – Островки - Фалютино» км 0+000 - 41+300.

С 13 марта на автомобильной дороге в Красногородском и Пушкиногородском районах «Красногородск – Велье» км 0+000 – 26+666.

А также на автомобильной дороге Палкинского района «Васильево – Анскино – Локно - Васильево» км 0+000 - 12+000.

Дополнительную информацию по условиям проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний период 2020 года можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а. Контактные телефоны: 8 (8112) 298-812, 298-813 (отдел весового контроля).

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