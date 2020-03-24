Отменено весеннее ограничение на движение фур по дорогам Псковской области
С 23 марта по 21 апреля отменено весеннее ограничение на движение фур по дорогам Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
При этом продолжают действовать ограничения, введенные ранее филиалами ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядными организациями.
В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период, сроком на 30 календарных дней введено временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области:
Со 2 марта на автомобильных дорогах Опочецкого района:
- Матюшкино – Шлепиха - Тригузово» км 2+500 – 10+100
- «Бежаницы – Кудеверь - Болгатово» км 47+104 – 59+000
- «Духново – Кунино» км 0+500 – 11+400
- «Мякишево – Глубокое - Горькухино» км 0+00 – 13+000
- «Глубокое - Водобег» км 0+000 – 8+000
- «Кудка – Норкино - Камено» км 0+000 – 16+700.
С 4 марта на автомобильных дорогах Себежского района:
- «Идрица - Чайки» км 6+900 – 42+400
- «Идрица - Апросово» км 25+000 – 41+000.
С 5 марта на автомобильных дорогах Плюсского района:
- «Заполье – Гдов» км 69+700 – 93+487
- «Воронино – Лосицы» 0+000 – 6+500
- «Детково – Заянье» км 0+000 -12+500
- «Струги Красные – Ляды» км 25+500 – 46+785
- «Плюсса – Нежадово – Кондратово - Стаи» км 3+700-39+600.
С 10 марта на автомобильной дороге в Порховском районе «Кокорево – Павы» 6+000-36+00.
А также на автомобильных дорогах Новосокольнического района:
- «Новосокольники – Фетинино - Насва» км 0+000 - 33+700
- «Маево – Островки - Фалютино» км 0+000 - 41+300.
С 13 марта на автомобильной дороге в Красногородском и Пушкиногородском районах «Красногородск – Велье» км 0+000 – 26+666.
А также на автомобильной дороге Палкинского района «Васильево – Анскино – Локно - Васильево» км 0+000 - 12+000.
Дополнительную информацию по условиям проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний период 2020 года можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а. Контактные телефоны: 8 (8112) 298-812, 298-813 (отдел весового контроля).