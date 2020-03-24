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Общество

В Псковской области пресекли деятельность группировки, торговавших данными кредиток

Правоохранительные органы задержали группу из более чем 30 торговцев данными кредитных карт российских и зарубежных банков, которые были получены в ходе взлома учетных записей владельцев счетов. Группировку злоумышленников также выявили и в Псковской области. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Помимо россиян в группу входили граждане Украины и Литвы. Задержать участников схемы удалось благодаря помощи сотрудников МВД в 11 субъектах РФ: в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Петербурге и Севастополе.

Согласно сообщению ЦОС, задержанные продавали краденные данные кредитных и расчетных карт российских и зарубежных банков. Они были получены в результате незаконного доступа к учетным записям интернет-пользователей и платежных систем.

В ведомстве также рассказали, что подельники открыли более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые затем использовались для кражи денег со счетов граждан различных государств, в том числе путем покупки в интернете дорогих товаров.

Сейчас 25 задержанным предъявлены обвинения по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Они арестованы.

При обысках по 62 адресам силовики изъяли более $1 млн, 3 млн рублей, серверное оборудование, использовавшееся для работы интернет-магазинов, поддельные документы, в том числе российские паспорта, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

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