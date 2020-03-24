Псковский драмтеатр покажет свои лучшие спектакли на YouTube

12:06, 24 марта 2020, ПАИ

В связи с временным запретом на проведение досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры многие спектакли российских театров станут доступны к просмотру онлайн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кроме того, драмтеатр намерен продолжить встречи со зрителями, но уже в интернет-формате.

Для начала театр предлагает зрителю посмотреть спектакль, недавно снятый с репертуара, — «Старик» по пьесе Максима Горького в постановке режиссера Анны Потаповой. В одном из вариантов спектакля заглавную роль исполняет ведущий актер нашей труппы Виктор Яковлев, в другом варианте – приглашенный артист, один из актеров Таганки времен Юрия Любимова Александр Трофимов.

«Для нас это новый опыт работы, поскольку мы не хотим прерывать общения с нашими зрителями, - сообщила директор театра Марина Николаева. - Надеемся на скорую встречу вживую! Впереди у нас премьерные спектакли на большой и малой сценах, новые режиссеры начинают репетиционный процесс. Желаем всем здоровья и удачи!»

Посмотреть спектакль можно по ссылке на сайте театра: «Старик» (В. Яковлев), «Старик» (А.Трофимов).