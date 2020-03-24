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Продававший вблизи железной дороги наркотики пскович предстанет перед судом

В Пскове перед судом предстанет 22-летний местный житель, который распространял наркотические вещества вблизи железных дорог с помощью закладок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД на транспорте.  

В ноябре 2019 года мужчину задержали при попытке продажи наркотика. Установлено, что злоумышленник распространял запрещенные вещества с помощью закладок на территории Пскова вблизи железной дороги. В рамках проведения личного досмотра, а также в ходе обыска по месту проживания закладчика полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства общей массой более 700 граммов.

Всего стражи порядка установили 11 эпизодов противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьей 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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