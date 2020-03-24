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Общество

Хип-хоп фестиваль «БЕЗ_ПРЕДЕЛ 2020» переносится на май

Из-за эпидемии коронавируса юбилейный хип-хоп фестиваль «БЕЗ_ПРЕДЕЛ 2020» переносится на 24 мая, а отборочный тур на 23 мая, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском молодежном центре.

Заявки на фестиваль будут приниматься до 15 мая. Заявки для участия можно  предоставить одним  из следующих способов:

- заполнить заявку на участие в Псковском городском молодёжном центре по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д.15;

- прислать заявку на электронную почту с пометкой «БЕЗ_ПРЕДЕЛ 2020»: pgmc-pskov@mail.ru, указав в ней: ФИО, номинацию, дату рождения, телефон и e-mail (для сольных танцоров или название коллектива, ФИО руководителя, телефон руководителя, номинацию (для коллективов);

- подать заявку во встрече мероприятия https://vk.com/bez_predel_2020 в социальной сети «ВКонтакте» в специальной теме.

В фестивале могут участвовать молодые люди от 3 до 35 лет.

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