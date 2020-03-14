Чем занимаются псковские спортсмены после отмены тренировок и соревнований из-за коронавируса

13:46, 24 марта 2020, ПАИ

Угроза распространения вируса поставила спорт региона на паузу по всем фронтам. Как это происходило, что ждать дальше и почему в эту коронапаузу спортсмены должны держаться подальше от тяжелых тренировок, разбиралось Псковское агентство информации.

- Губернатор четко нам всем поставил задачу – никаких компромиссов в борьбе с коронавирусом быть не должно. Мы понимаем, что все, кто системно занимается спортом в наших учреждениях, крайне опечалены лишиться этой возможности, но мы приграничный регион, с высоким процентом людей пожилого возраста, рисковать нельзя. Будем надеяться, что эпидемия благодаря нашим общим усилиям пойдет на спад и все вернется в обычный ритм, - отметила и. о. председателя областного спорткомитета Елена Чернышова.

В экстренном режиме

В последние выходные перед карантином все шло своим чередом. 14 марта завершилось первенство Северо-Запада по боксу в Крестах, 15 марта вечером еще проводили игры хоккеисты-любители в Пскове, юные спортсмены планировали с понедельника, 16 марта, выйти по расписанию на тренировки в спортшколах и секциях. У Елены Чернышовой и других сотрудников ведомства буквально взрывался телефон вечером 15 марта. Появившийся во второй половине воскресенья указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» давал рамочные параметры областного карантина с 16 марта и до особого губернаторского распоряжения. В частности, он содержал только два прямых отсыла к спорту: отменить массовые спортивные мероприятия внутри региона и рекомендовать не выезжать на массовые спортивные мероприятия из региона. Детальную расшифровку ждали от спорткомитета утром в понедельник – особенно в части тренировочного процесса и количественного определения массовости. Комитет в своем приказе нового ничего не добавил – отменил все мероприятия календарного плана, а вот про тренировки не сказал. Утром понедельника в областных учреждениях спорта тренировки проходили в штатном режиме.

Между тем муниципалитеты Псковской области – включая ключевые Псков и Великие Луки – днем 16 марта почти в унисон выпустили постановления за подписями глав администраций о полной приостановке учебного и тренировочного процесса в спортшколах и учреждениях дополнительного образования. Так, к каникулам в обычных школах для псковских детей прибавились и спортивные каникулы. Вечером понедельника выпустил дополнения к приказу и областной спорткомитет – тренировки были отменены во всех бюджетных спортивных организациях.

Уже после псковских процессуальных решений о своем рекомендательном мнении в отношении регионов заявил Минспорт. Это произошло поздно вечером 16 марта. Минспорт также попросил регионы по максимуму перенести мероприятия календарного плана. Но и это было не окончательной картиной карантинной реальности с юридической точки зрения. 18 марта Минспорт уточнил, что с 21 марта по 10 апреля тренировочные занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек. Однако этот пункт не нашел отклика в Псковской области. 20 марта областной спорткомитет также отредактировал свой приказ, в котором дал послабления в части проведения соревнований, установив предельную планку численности в 50 участников. Правда, этим фактором пока никто в регионе не воспользовался. Нет соревнований, нет тренировок. Такого псковский спорт не переживал, возможно, с начала сороковых годов прошлого столетия. Пусто в залах, где по вечерам до последней капли пота кипели тренировки, стоит в темноте арена в Ледовом Пскова.

Елена Чернышова считает, что сейчас в спортивной среде гораздо больше понимания важности происходящего, чем в первые дни.

В ожидании рестарта

Конечно, многие спортсмены и тренеры стараются вписаться в предложенные карантинные лимиты. Кто-то - как кикбоксеры Пскова - проводит онлайн-тренировки по видеосвязи, кто-то занимается в коммерческих залах или на свежем воздухе, индивидуально или маленькими группами. К слову, многие коммерческие спортивные объекты функционируют на грани фола, и только некоторые находят в себе мужество закрыть двери. Так поступил, например, Центр науки и спорта «Без Предела».

О риске быть излишне здоровым в период пандемии предупреждает главный спортивный врач региона, заведующий спортдиспансером Евгений Васильев.

- Иммунная система профессионального спортсмена постоянно находится на пределе возможностей, в этом ахиллесова пята. А коронавирус бьет как раз по иммунной системе, то есть спортсмены по умолчанию в группе риска, - поясняет Васильев. – На период карантина я бы посоветовал им воздержаться от тяжелых тренировок и сосредоточиться на беге, ходьбе, прогулках на свежем воздухе.

Васильев поддерживает принятые регионом меры предосторожности. Он считает их адекватными и своевременными. Между тем список событий, имеющих отношение к сфере спорта, которые отменены, перенесены или подвисли в воздухе, растет быстрее, чем количество заболевших. Так, к примеру, не понятно, что будет с Олимпиадой и смогут ли попробовать на нее отобраться те, кто к этому шел. В полной прострации сейчас находятся российские гребцы, среди которых псковичи Павел Сорин и Александр Матвеев. Европейская классификация в первоначальном виде отменена. Одно радует, МОК в отличие от УЕФА пока не впадает в отчаяние и где-то глубоко внутри просчитывает, как бы здорово было, если бы Олимпиада в Токио прошла в срок как символ победы над вирусом.

Зависло пока до 10 апреля проведение первенства России по футболу во втором дивизионе, где выступают команды из Псковской области «Псков-747» и «Луки-Энергия». Один за другим отменяются чемпионаты и первенства России, на которых могли выступить псковские спортсмены. И наш регион потерял не только внутренние соревнования, но и переносит статусные межрегиональные.

Сколько еще это может продлиться – большой вопрос. Коронавирус – большая проблема для всего псковского спорта. Ее нельзя победить в ринге или на футбольном поле. Но ее можно победить вместе. И этой победой мы будем гордиться не меньше олимпийского золота.