Псковские экологи присоединились к работе волонтёрского центра по борьбе с коронавирусом

14:47, 24 марта 2020, ПАИ

Союз экологов Псковской области присоединился к работе волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Для помощи людям объединяются все - активисты партии, Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», представители МГЕР, ОНФ, Волонтеры Победы, РСПП и других патриотических проектов, а также региональных волонтерских медицинских и социальных объединений.

Экологи выступили с призывом к профильным общественным и волонтерским организациям региона активизировать свои возможности и ресурсы для информирования и доведения до граждан достоверной информации о развитии ситуации, связанной с пандемией коронавируса, а также, по возможности, принимать участие в иных мероприятиях для оказания необходимой помощи.

Волонтерский центр в Псковской области возглавил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Партия окажет общественным организациям содействие для реализации их инициатив, связанных с оказанием помощи людям, в том числе, по распространению необходимых информационных материалов, поскольку особую общественную значимость в данной ситуации приобретает информирование граждан о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением вируса. В сложившейся ситуации огромное значение имеют возможности использования информационных ресурсов некоммерческого сектора в распространении правильной и достоверной информации о складывающейся обстановке, о вопросах профилактики вирусной инфекции, а также о правилах поведения граждан в условиях карантинных мероприятий. Нам необходимо объединить усилия, чтобы охватить большее количество людей», – отметил Александр Козловский.

Основными направлениями работы волонтерского центра будут:

- адресная помощь лицам, входящим в «группу риска» (одинокие пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории);

- информирование населения;

- организация работы волонтеров по выполнению рабочих поручений;

- организация работы волонтеров с медицинским (неоконченным медицинским) образованием по выполнению рабочих поручений регионального штаба субъекта в учреждениях здравоохранения и т.д.;

- помощь семьям медицинских работников, занятых на сверхурочной работе в рамках комплекса мер по противодействию инфекции;

-мониторинг информационного поля на наличие запроса на оказание помощи.

Региональный волонтерский центр расположен по адресу: Псков, улица Гоголя, 9. Телефон центра – (8112) 66-25-12, телефоны «Горячей линии»: 8-800-444-10-41, (8112) 299-003, 8-800-200-34-11

16 марта на заседании бюро высшего совета «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал поручение региональным отделениям партии предоставить весь имеющейся ресурс в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению вируса, развернутых в регионах. 19 марта секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель ОНФ Михаил Кузнецов открыли в Калуге первый в стране совместный волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.