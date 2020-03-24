В России усилилось влияние зарубежных спецслужб на молодежь, считают в МВД

15:52, 24 марта 2020, ПАИ

В России иностранные спецслужбы и некоторые зарубежные организации усиливают влияние на молодежь для дестабилизации ситуации в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подготовленные МВД РФ изменения в стратегию противодействия экстремизму в России до 2025 года.

По мнению ведомства, спецслужбы и организации отдельных государств наращивают информационно-психологическое воздействие на российское население. Прежде всего, по данным МВД, влияние оказывают на молодежь для разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей и «дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в стране».

В документе также подчеркивается, что именно отдельные зарубежные организации и подконтрольные им российские объединения оказывают дестабилизирующее влияние на ситуацию. В частности, они действуют под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов, подстрекая к протестной активности граждан с использованием социально-экономических, экологических и других факторов.

Кроме того, в министерстве отметили, что распространение радикализма в спортивной среде в России стало представлять серьезную опасность.

«Серьезную опасность представляет распространение радикализма в спортивной среде, в том числе на базе спортивных школ и клубов, а также проникновение в тренерско-преподавательский состав носителей экстремистской идеологии» - отметили в ведомстве.