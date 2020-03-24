Псковский завод «Титан-Полимер» участвует в реализации социальных проектов

15:46, 24 марта 2020, ПАИ

В реализации социальных проектов принимает участие псковский завод «Титан-Полимер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

Руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы», координатор проектов региональной общественной организации «Вечевой Орден» Екатерина Родина приняла участие в рабочей встрече по вопросу сотрудничества в реализации патриотических проектов в регионе.

В 2020 году региональное отделение движения «Волонтеры Победы» реализует в регионе ряд патриотических проектов и мероприятий: проект «Чтобы помнили», исторический показ «Борьба за Победу», патриотическая акция «Свеча памяти», проект «Нет забытых обелисков», акция «Сад памяти» и многие другие.

«Титан-Полимер» уделяет особое внимание важности 75-летнего юбилея Победы, в связи с чем окажет поддержку в реализации патриотических проектов на территории Псковской области, заверили на предприятии.