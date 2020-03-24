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К 100 часам обязательных работ приговорили псковича за неуплату алиментов

В Пскове местного жителя приговорили к 100 часам исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

По решению суда мужчина обязан платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, однако продолжительное время никакой поддержки ребенок от отца не получал. Образовавшаяся задолженность превысила 400 тысяч рублей. В отношении должника приставы составили протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей).

Суд признал псковича виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

В ведомстве пояснили, что если отец-должник не начнёт платить алиментные платежи своему сыну, ему уже будет грозить уголовная ответственность по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

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