Опубликованы фотографии строительства моста на Северном обходе Пскова

09:27, 07 июля 2025, ПАИ

Строительство нового моста через Великую продолжается на Северном обходе Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

На мосту длиной почти полкилометра будут четыре полосы движения и тротуары. Особенность переправы – её технология: это первый в регионе железный мост с максимальным – стометровым – пролётом между опорами. Многотонные секции сооружения строители собирают с помощью гигантских болтов.

Мост через реку Великую позволит соединить две большие трассы – к Санкт-Петербургу и Риге. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Окончание строительства запланировано на 2027 год.