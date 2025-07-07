Опубликованы фотографии строительства моста на Северном обходе Пскова
Строительство нового моста через Великую продолжается на Северном обходе Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
На мосту длиной почти полкилометра будут четыре полосы движения и тротуары. Особенность переправы – её технология: это первый в регионе железный мост с максимальным – стометровым – пролётом между опорами. Многотонные секции сооружения строители собирают с помощью гигантских болтов.
Мост через реку Великую позволит соединить две большие трассы – к Санкт-Петербургу и Риге. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Окончание строительства запланировано на 2027 год.
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