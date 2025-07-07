Что изменится в школах с нового учебного года: объясняем в карточках

08:59, 07 июля 2025, ПАИ

Единые стандарты изучения школьных предметов внедрят в России с сентября 2025 года. Благодаря введению поурочного планирования педагоги в своей работе смогут ориентироваться на готовые программы, регламентирующие содержание и объём занятий для каждого класса. К тому же теперь число контрольных и проверочных работ, включая всероссийские (ВПР), не должно превышать 10 % от общего количества уроков по предмету.

Подробнее об изменениях читайте в карточках «Объясняем.рф».

Ранее сообщалось, что курсы по изучению китайского языка с носителем планируют запустить в Пскове. Подробнее читайте здесь.